Eski Büyükelçi Bulunç'tan KKTC Yorumu: İsrail Kıbrıs'ta toprak satın alıyor

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara eski Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Bulunç, Doğu Akdeniz bölgesindeki aktör sayısının arttığına vurgu yaparak, "Özellikle ABD ve İsrail’in yürüttüğü emperyalist politikalar bölgede Türkiye ve KKTC'nin etki alanını sınırlandırmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz bölgesinde aktör sayısı giderek artıyor. Son yıllarda Rusya ve Çin gibi küresel aktörler de bölgeye müdahil olmaya başladı. Rusya ise resmen Doğu Akdeniz'e inmiştir. Çin, Doğu Akdeniz’e gelmek istemektedir" dedi.

'İsrail KKTC'de toprak satın alıyor'

Kıbrıs'ın İsrail için önemine vurgu yapan Bulunç, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs'ın Magosa bölgesinden toprak satın alıyordu. Şu anda Magosa'da; 'Barış Kuvvetlerinin eğitim alanı' adlı bir tesis var. İsrail yine o tesisin içinde kalan geniş bir alanı almayı hedefliyordu ancak bunu başaramadılar. Hatta 1990'larda mahkeme yoluyla o sınırın dışında kalan topraklara da 21 tane villa yapmışlardı. Rakamsal olarak net birşey söyleyemeceğim ancak Karpaz bölgesinde de bazı toprakları satın aldıklarını biliyorum. Kıbrıs onlar için çok önemli. Bu amaçla orada da toprak satın alarak yayılma politikalarına devam ediyorlar"