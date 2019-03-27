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Büyükelçi Berger’den Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti ile Malatya’ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve eşi MarilenaGeorgiadou Berger’i makamında kabul ederek bir süre görüştü.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:48
Büyükelçi Berger’den Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti ile Malatya’ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve eşi MarilenaGeorgiadou Berger’i makamında kabul ederek bir süre görüştü.


Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğun Polat’ın yanı sıra eşi Yasemin Polat, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile şube müdürleri katıldı.



85 milyonluk hibe müjdesi


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, “AB ile Malatya’nın geçmişe dayanan ilişkileri var. Bizim bu bölgede projelerimiz var. Ayrıca iki yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi menşei işaret olarak tescillenip sertifikası verildi. Malatya kayısısı terimi AB içerisinde korunmuş olacak. Bunun yanında Malatya endüstrisi ile ilgili projede geliştirdik. Kısa bir süre önce 13.5 milyon euro değerinde bir projenin ilk sözleşmesini imzaladık. Bu projenin yaklaşık 85 milyon lirası AB tarafından hibe olarak verilmektedir. Bu proje kayısı depolama tesislerinin kapasitesini yükseltecek. Aynı zamanda soğuk depolamayı destekleyerek maliyetleri düşürecek. Bunun yanında üreticilerin pazarlama kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Yakın bir zamanda Eylül ayı gibi inşaat çalışmalarına başlanacak ve projenin uygulama süresi 33 aydır. Bu projenin üreticilerin rekabet gücüne katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.



"Lisanslı depoculuk uzun soluklu bir proje"


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve eşini Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sevginin, barışın ve hoşgörünün başkenti Malatya’mıza hoş geldiniz. Bunun yanında aynı zamanda Malatya Kayısının da başkentidir. AB ile Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum.


Lisanslı Depoculuk ile Kayısı Borsası uzun soluklu bir proje. İl Özel İdaresi zamanında hazırlanan proje Malatya Büyükşehir olduktan sonra belediyemiz tarafından takip edilmekteydi. Bizde göreve geldikten sonra bunu nasıl hızlandırabiliriz bunun gayretinde olduk. Bu çerçevede Ocak ayında Büyükelçimize bir ziyaret gerçekleştirmiştim. Bu projede gerek AB, İl Özel İdaresi ve Malatya Büyükşehir Belediyesinde projeye emeği geçen, görevi devraldığım şu an Milletvekili olan Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Doğunun Batısı- Batının Doğusu Malatya’mıza tekrar hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:48
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