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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı- Söz konusu kararlarla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs İran'a, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise Özbekistan'a büyükelçi olarak atandı

20 Aralık 2018 Perşembe 04:03
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 22 büyükelçi merkeze alındı, 25 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 4 ayrı karara göre, Angola Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, Brezilya Büyükelçisi Ali Kaya Savut, Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hüseyin Lazip Diriöz, Romanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Özbekistan Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, İspanya Büyükelçisi Ömer Önhon, Filipinler Büyükelçisi Esra Cankorur, Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Ukrayna Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Etiyopya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Avusturya Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Güney Sudan Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan, Avustralya Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler, Botsvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Fildişi Sahili Büyükelçisi Esra Demir, Nijer Büyükelçisi Hüseyin Özdemir, Ruanda Büyükelçisi Mehmet Raif Karaca, Yemen Büyükelçisi Levent Eler, Gana Büyükelçisi Penbe Nesrin Bayazıt ve Kamerun Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Angola Büyükelçiliğine Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ay, Brezilya Büyükelçiliğine Murat Yavuz Ateş, Kosova Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Sakar, Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar, Romanya Büyükelçiliğine Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun Aramaz, Özbekistan Büyükelçiliğine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, İspanya Büyükelçiliğine Cihad Erginay, Filipinler Büyükelçiliğine Artemiz Sümer, Karadağ Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Songül Ozan, Ukrayna Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet Güldere, Etiyopya Büyükelçiliğine Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp, Avusturya Büyükelçiliğine Ümit Yardım, İran Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Güney Sudan Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Biltekin, Avustralya Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan Karakoç, Botsvana Büyükelçiliğine Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş, Libya Büyükelçiliğine İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aksen, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Havva Yonca Gündüz Özçeri, Nijer Büyükelçiliğine Roma Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Mustafa Türker Arı, Ruanda Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Burcu Çevik, Yemen Büyükelçiliğine Faruk Bozgöz, Portekiz Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Lale Ülker, Gana Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün Ergün Ulueren ve Kamerun Büyükelçiliğine Ayşe Saraç atandı.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 04:03
  1. büyükelçi
  2. Büyükelçi atamaları
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Resmi Gazete

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