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Büyükelçi Arslan güven mektubunu sundu

Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'e güven mektubunu sundu

07 Şubat 2019 Perşembe 23:48
Büyükelçi Arslan güven mektubunu sundu

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller'e güven mektubunu sundu.

Moller, İsviçre'nin Cenevre kentindeki görevine başlayan Büyükelçi Arslan'ı, BM Cenevre Ofisi'nde kabul etti.

Arslan, Moller'e güven mektubunu sundu.

2016'dan bu yana Cumhurbaşkanı Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yapan Büyükelçi Arslan, öncesinde de Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak görev almıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:48
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