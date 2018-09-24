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Büyükelçi Andrey Karlov'un katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikasttan 10 saat 16 dakika öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
Büyükelçi Andrey Karlov'un katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelisi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın 10 saat önce hastaneye gittiği ve bir günlük sağlık raporu aldığı belirlendi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, dosyadaki görüntülere göre, Altıntaş, 19 Aralık 2016’da saat 08.29’da hastaneye giriyor. Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan Altıntaş, 10 dakikalık bir muayeneden sonra 08.49’da hastaneden çıkıyor.

Ankara Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmada, Altıntaş’a bir günlük rapor veren doktor E.D.’nin ifadesine başvuruldu. E.D. “İshal olduğunu söyledi. Ağrı kesici ve bulantı giderici ilaç yazdım. İstirahat için bir günlük rapor verdim” dedi.

Altıntaş’ın bilgisayarındaki incelemede muayeneden önce internetten ‘ishal’ üzerine araştırma yaptığı belirlendi. Savcılık kaynakları, saldırganın rapor almasıyla ilgili “Muhtemelen o gün işyerinde aranıp rahatsız edilmek istemedi. Kimseyi şüphelendirmek istemedi. Evinde dinleniyor görüntüsü vermeye çalıştı” yorumu yaptı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Andrey Karlov
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