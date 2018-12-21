Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BANGKOK (AA) - Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını seçen Büyükelçi Akgün, Yaşam kategorisinde tercihini Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" fotoğrafından yana kullandı.

"Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını değerlendiren Akgün, "Mehmetçiğin her koşulda ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için hayatı pahasına verdiği kahramanca mücadele göğsümüzü kabartıyor. Dolayısıyla kahraman askerimizin içinde bulunduğu bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.