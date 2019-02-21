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Büyükçekmece'ye yönelik projeler cumartesi açıklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal:- "31 Mart'tan sonra ilk icraatımız, Büyükçekmece'yi çamurdan kurtarmak olacak. Büyükçekmece'nin 25 yılı kaybolmuş. Cumartesi günü Büyükçekmece için hayata geçirmeyi planladığımız 25 büyük projemizi açıklayacağız"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:13
Büyükçekmece'ye yönelik projeler cumartesi açıklanacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart'tan sonra ilk icraatının Büyükçekmece'yi çamurdan kurtarmak olacağını belirterek, "Büyükçekmece'nin 25 yılı kaybolmuş. Cumartesi günü Büyükçekmece için hayata geçirmeyi planladığımız 25 büyük projemizi açıklayacağız." dedi.

Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Mimaroba'daki seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, kadın seçmenlerle bir araya geldi ve hazır giyim fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

Seçilmesi halinde Büyükçekmece'nin çehresini değiştireceğini belirten Uysal, adaylığının açıklandığı 29 Aralık'tan beri ilçeyi mahalle mahalle gezdiğini ifade etti.

Gittiği her yerde ilçe belediyesinin bir şey yapmadığı yönünde şikayetler aldığını dile getiren Uysal, "Vatandaşlar, değişim gerektiğini söylüyor. Bu kadar hizmet eksikliği olacağını hiç tahmin etmezdim. 'Büyükçekmece'de oturanların yüzde 90'ı Mevlüt Uysal gelirse hizmet gelir.' diyor." diye konuştu.

Uysal, Büyükçekmece sahillerinin vatandaşa kapalı olduğunu, bu yönde sıkça şikayet aldığını anlatarak, "Sahilleri herkese açacağız. Çocuklarımızın okullarını bitirmeden yüzmeyi öğrenmelerini istiyoruz. Yüzmeyi öğrendikten sonra da rahatça denize girmelerini arzuluyoruz. Onun için ilk olarak Büyükçekmece'de 4-5 noktaya yapacağımız kapalı yüzme havuzlarını daha sonra tüm ilçe geneline yayarak tüm mahallelerde kapalı yüzme havuzları açacağız." ifadelerini kullandı.

- "Büyükçekmece 25 yıl kaybetmiş"

Mevlüt Uysal, 31 Mart'tan sonra ilk icraatının Büyükçekmece'yi çamurdan kurtarmak olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı yapıyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de birliğin başkan yardımcısıdır. Mesai arkadaşlığı yaptığım bir belediye başkanının mahallelerde bu kadar hizmeti aksattığını hiç tahmin etmiyordum. 29 Aralık'ta adaylığım ilan edildiği o günden sonra mahalleleri gezmeye başladım. Türkoba, Tepecik ve Celaliye mahallelerinde hiçbir hizmet olmadığını gördüm. Altyapı yok, üstyapı yok yani kısacası belediye hizmeti yok. 31 Mart'tan sonra Büyükçekmeceli İstanbul'da yaşadığını fark edecek. 31 Mart'tan sonra ilk icraatımız Büyükçekmece'yi çamurdan kurtarmak olacak. Büyükçekmece'nin 25 yılı kaybolmuş. Cumartesi günü Büyükçekmece için hayata geçirmeyi planladığımız 25 büyük projemizi açıklayacağız."

- "Dar gelirlilere konut yapacağız"

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için Başakşehir ve Kayaşehir'de yapılan konutların benzerini Büyükçekmece'de yapacaklarını vadeden Uysal, "Arsası olmayanlar için de bu bölgede çalışanların ucuz fiyata alabileceği evler yapacağız. Başakşehir'de, Kayaşehir'de nasıl yaptıysak, burada da yapacağız. Bunları yapmak çok zor değil. Burada çok sayıda işgal edilmiş veya boş duran Hazine mülkleri var. Hiç kimsenin gecekondu ve kaçak inşaat yapmaya ihtiyacı olmadan yaşadığı bir Büyükçekmece kuracağız. Büyükçekmece artık eskisi gibi olmayacak. Büyükçekmece, İstanbul'un en güzel ilçesi olacak." şeklinde konuştu.

Bir vatandaşın sokak hayvanlarıyla ilgili ne gibi çalışmaları olacağına ilişkin sorusuna Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin VETBÜS projesini örnek göstererek cevap verdi.

Uysal, "Dünyaya örnek olacak hizmetler yaptık. Dünyanın en modern hayvan barınağını Tuzla'da yaptık. İsteyen herkes gidip gezebilir, görebilir. Ayrıca dünya medyasında da yer bulan VETBÜS projemiz var. 39 ilçede sokak hayvanlarına yönelik mobil klinik hizmet veriyoruz." dedi.

Mevlüt Uysal'a Büyükçekmece'de sürdürdüğü seçim çalışmalarına, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve partililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:13
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