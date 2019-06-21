0553 313 94 23

Büyükçekmece’nin parklarında“Hayat Var” etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları eğitmenlerinden udi sanatçı Ensar Tunç şarkılarını Büyükçekmeceliler için seslendirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:23
Büyükçekmece’nin parklarında“Hayat Var” etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları eğitmenlerinden udi sanatçı Ensar Tunç şarkılarını Büyükçekmeceliler için seslendirdi.


Büyük Atatürk Parkı’nda düzenlenen “Parkta Hayat Var” etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar yeşilin ve doğanın keyfini müzik dinleyerek çıkarttı.Çimlerin üzerindeki puflara oturarak açık havada müzik dinleyen vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek günlük yaşamın stresinden uzaklaştı.


“Türkiye’nin en iyi ilçesiyiz”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen etkinliğe katılan Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan “Büyükçekmeceliler kültür ve sanat aşkıyla dolup taşıyor. Hepimizin bildiği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Bu güzel Haziran ayında doğayla buluşup müzik dinlemek gerçekten çok keyifli oldu. Parklarımız ve yeşil alanımızla Türkiye’nin en iyi ilçesiyiz. Bu tür etkinlikleri rahatça yapabiliyor olmamız bunu gösteriyor. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:23
  1. sanat
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri
    1. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    2. Rusya'dan kripto para hamlesi
    3. İtfaiye’den tatbikatlı eğitim
    4. Doğu Anadolu’da sağanak yağış etkili..
    5. Sersemlik hali ve baş dönmesine dikkat
    6. Yağ yakımına yardımcı içecekler |..
    7. Motorlu kara taşıtları 2017’de 304..
    8. Aydem ve Gediz Elektrik bilgilendirme..
    9. Bartın’da selde kaybolan çocuğun..
    10. Karpuzun fiyatı, çiftçinin yüzü düştü
    11. İnşaat maliyet endeksi
    12. Büyükçekmece’nin parklarında“Hayat..
    13. Mursi’den bir Batı bir de CHP rahatsız!
    14. Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve..
    15. Yılanların dansı
    16. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji..
    17. İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde..
    18. Kurulan kapanan şirket istatistikleri..
    19. Samandağ’da trafik denetimleri..
    20. Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit..
    21. Kamu Denetçiliği Kurumu: "Emekli..
    22. Seçimden sonra da mücadele
    23. İtalyan devi kancayı taktı! Ozan Kabak..
    24. Bayraklı’da kursiyerlerden yılsonu..
    25. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı,..
    26. Dolar/TL, 5,8170 seviyesinde işlem..
    27. Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi..
    28. Muratpaşa’da Dünya Yoga Günü etkinliği
    29. Taşıt-kilometre istatistikleri
    30. Kayseri polisinden şafak operasyonu
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı