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Büyükçekmece’nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor

Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni izleyenleri büyüledi.

18 Haziran 2019 Salı 11:16
Büyükçekmece’nin çocukları kültür ve sanatla büyüyor

Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni izleyenleri büyüledi. Kursiyerler Sanat Akademisi’nde öğrendikleri tüm hünerleri sanatseverler için sergiledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ne mutlu bize ki Büyükçekmece’nin çocukları kültürle, sanatla büyüyor” dedi.


Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Mezuniyet töreni düzenlendi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenin de kursiyerler Sanat Akademisi’nde öğrendikleri tüm hünerleri sanatseverler için sergiledi.Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bahçeşehir Kurucu Belediye Başkanı Kemal Aydın ve Tarihçi Yazar Sinan Meydan mezuniyet töreninin sonunda Büyükçekmece Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri sanatçı Suat Suna ve Okan Mertel’e teşekkür plaketi takdim etti.


“Sanatsız bir Büyükçekmece hayal edemiyorum”


Sanat Akademisi öğrencilerini ve eğitmenleri kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Muazzam bir gösteriydi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatsız bir Büyükçekmece hayal edemiyorum. Özel eğitmenlerimizle birlikte geleceğimizin yeteneklerini keşfediyoruz. Çocuklarımız Büyükçekmece’de sanatla büyüyor. Sanat Akademisi’nde gitar, piyano, yan flüt ve keman kurslarında aldıkları eğitimler sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerinden şüphem yok. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:16
  1. sanat
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