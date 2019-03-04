0553 313 94 23

"Büyükçekmece'nin 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz. Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz"- "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimizle beraber, bu ülkenin bekası için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçimlerde Büyükçekmece'de ipi göğüsleyeceğiz"

04 Mart 2019 Pazartesi 15:06
"Büyükçekmece'nin 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz." dedi.

Seçim çalışmalarına Büyükçekmece'de devam eden Yıldırım, Dizdariye Mahallesi Merkez Cami etrafındaki esnafı ziyaret etti.

Bir pastaneye giren Yıldırım, aldığı simitleri bölerek, kendisini izleyen basın mensupları ve partililere ikramda bulundu. İkram ettiği simit ücretlerinin kim tarafından ödeneceğine ilişkin espri yapan Yıldırım, böldüğü simitlerin bir parçasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a vermedi.

Yıldırım'ın, "Mevlüt Bey simidi 31 Mart'tan sonra hak edecek" şeklinde espri yapması gülüşmelere yol açtı. Yıldırım, esprinin ardından Uysal'a bir parça simit ikram ederek etti. Uysal ile birlikte simitlerin tadına bakın Yıldırım, pastaneden çıktıktan sonra birkaç dükkana daha girerek esnafla sohbet etti.

Bir lokantada döner kesip basın mensuplarına ikram eden Yıldırım, daha sonra MHP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı geçti.

Burada MHP İlçe Başkanı Erdem Aydın ve partililer tarafından karşılanan Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım, 26 gün sonra sandık başına gidileceğini hatırlatarak, "Büyükçekmece, bize Kanuni'nin ve Mimar Sinan'ın hediyesidir. Maalesef Büyükçekmece çok ihmale uğradı. Bunu sizler yaşayıp görüyorsunuz. Büyükçekmece'nin altyapı, imar, ulaşım sorunları var. Büyükçekmece bunu hak etmiyor. Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Büyükçekmece'ye gönderiyor. Ona göre siz hesap edin. O zaman 31 Mart'ta rekor bir oyla Mevlüt Uysal'ı belediye başkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Büyükçemece'nin ulaşım sorunun çözülmesi amacıyla metrobüsün uzatılacağını ve metronun getirilme çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyükçekmece'nin birikmiş 25 yıllık meselelerini el ele vererek çözeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Cumhur İttifakı; bayrak, toprak, millet ve devlet demektir. Bunu hep söyledik: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Biz kardeşiz, kardeşiz. Ayrı gayrımız yok. Biriz ve beraberiz. Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimizle beraber, bu ülkenin bekası için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen Devlet Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak seçimlerde Büyükçekmece'de ipi göğüsleyeceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Cumhur İttifakı ile 31 Mart'tan sonra Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceklerini ifade etti.

Uysal, "31 Mart'ta, hep birlikte Büyükçekmece'nin 25 yıldır devam eden kaderini değiştireceğiz. 31 Mart akşamı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan Binali Yıldırım Bey'e görevi teslim edeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nden görev devir teslim töreni yaptıktan sonra gelip buradan Büyükçekmece Belediyesi'nin görevini de devralacağız." diye konuştu.

Buradaki konuşmaların ardından Yıldırım, ilçedeki kanaat önderleriyle buluşmak için Eser Otel'e geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:06
  1. Binali Yıldırım
  2. Dizdariye Mahallesi
  3. döner kesti
  4. Eser Hotel
  5. esnaf
  6. Seçim çalışmaları
  7. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kalıp şantiyeye giren dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektiler
    1. Aç kalıp şantiyeye giren dağ keçisiyle..
    2. DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
    3. Havaya ateş açan baba oğlunu vurdu
    4. Bilecik Emniyetinden titiz çalışma
    5. Köşk Belediyesi 10. geleneksel deve..
    6. Aile Yaşam Merkezi’nden 8 Mart Dünya..
    7. 1 milyon 350 bin TL'lik aracını bu..
    8. Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    9. Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman..
    10. Deprem tatbikatında görünmez kaza
    11. Akhisarspor Alanyaspor maçı ne zaman..
    12. OSD, OICA'nın 100. yılında Türkiye'yi..
    13. Bursa Milletvekili Ödünç:
    14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    15. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    16. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    17. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    18. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    19. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    22. TCMB döviz kurları
    23. Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Gezici..
    24. Bingöl’de huzur operasyonu: 5 şüpheli..
    25. Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi..
    26. Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, adli..
    27. Vergili, “Kararların hepsini..
    28. Şubat ayı enflasyon rakamları
    29. TFF 3. Lig
    30. Kore gazisi Poyraz, son yolculuğuna..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk