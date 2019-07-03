0553 313 94 23

Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için mobil uygulama kullanıyor

Büyükçekmece Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
Büyükçekmeceliler geri dönüşüm için mobil uygulama kullanıyor

Büyükçekmece Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.


Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ortak projesi olan “Geri Dönüşüm Noktaları Cepte” uygulaması vatandaşlara sanal ortamda geri dönüşüm hizmeti veriyor. Büyükçekmeceliler artık “Geri Dönüşüm Noktaları Cepte” uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını öğrenme imkanı buluyor.



Vatandaşlar kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor


Ambalaj, tekstil, cam, pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklarını geri dönüşüme atan çevre dostu vatandaşlar artık telefonlarındaki uygulama sayesinde kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor.


Telefon ve tabletlerde konum kullanarak vatandaşların kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını hızlı ve kolay bir şekilde bulabileceklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için hizmete sunduğumuz bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kendilerine en yakın geri dönüşüm noktasını buluyor. Geri dönüşüm bilincinin arttırılması ve çocuklarımıza temiz bir gelecek sunma açısından son derece önemli bir uygulamadır. Vatandaşlarımız uygulama içerisinde yer alan belediyemizin çağrı merkezine ulaşarak bilgi alma imkanı da bulabiliyor. Daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüme katkı sağlamakta fayda var” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı
    1. Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret..
    2. Schalke'de Ozan Kabak şoku! Yeni..
    3. Madımak olaylarında ölenlere İzmir’de..
    4. Engelli bireyler, üreterek kazanacak
    5. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    6. TÜBİTAK’tan ADÜ Öğretim Üyesinin proje..
    7. Eyüpsultanlılara ücretsiz psikolojik..
    8. Havacılıkta üniversite özel sektör iş..
    9. Düzce’de çıkan tartışmada 1 ağır 2..
    10. TİKA'dan Namibya'ya gıda yardımı
    11. Ekrem İmamoğlu baş döndürüyor!..
    12. THY’den yolcularına özel seyahat kiti
    13. Ruhani'den "7 Temmuz'dan itibaren bir..
    14. TTK ve MTA TİS’te 60 günlük grev..
    15. Hat 200 araçları 1 milyon kilometre..
    16. Çöp konteynırları yıkanarak dezenfekte..
    17. Antalyaspor'da 3 futbolcunun bileti..
    18. "En iyi savunma oyuncuları 4 numarayı..
    19. Tıbbi bitki toplama eğitimleri başladı
    20. Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez..
    21. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    22. Çanakkale'de orman yangını
    23. Trabzonspor'dan "3 Temmuz" paylaşımı
    24. Mustafa Çoban güven tazeledi
    25. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    26. Döviz kurları
    27. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    28. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    29. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    30. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz