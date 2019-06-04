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Büyükçekmeceliler bayramlaşma töreninde buluştu

Büyükçekmeceliler, her Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 14:06
Büyükçekmeceliler bayramlaşma töreninde buluştu

Büyükçekmeceliler, her Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.


Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya gelen Büyükçekmeceliler bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Gürakakar, Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Daha mutlu bayramlarda buluşalım”


Bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Akgün, bir Ramazan Bayramı’nda daha Büyükçekmeceliler ile birlikte bayramlaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Milletçe hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bir aylık bir Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, birlikte her akşam bir mahallemizde iftar sofrasını paylaştık. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım eli uzatıldı. Kalplerimiz daha çok yumuşadı, yardımlaşma duygusu daha çok ön plana çıktı. Şimdi de bayramını kutluyoruz. Bu güzel bayram insanların birbirini sevmesine vesile olsun. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun. İnşallah gelecek yıl da çok daha mutlu bayramlarda buluşalım” dedi.


Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleşti. Bayramlaşmaya katılan Büyükçekmeceliler daha sonra kendileri için hazırlanan ikram stantlarında yemeklerini yediler.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:06
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