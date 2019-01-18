0553 313 94 23

Büyükçekmeceli vatandaş Mevlüt Uysal'a böyle dert yandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında CHP’li Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili sitemde bulunan bir teyzenin Mevlüt Uysal ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

18 Ocak 2019 Cuma 20:56

Büyükçekmece'nin köy olduğunu söyleyen vatandaş, "Büyükçekmece'ydi, köy oldu burası. Burayı bu durumdan çıkarmamız lazım, köy olmaktan çıkarın burayı" dedi. Vatandaşın bu sitemine karşı Uysal; "Hep beraber yapacağız inşallah." cevabını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:01
  1. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
    1. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    2. ÖSYM'den adaylara son dakika uyarısı
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. ABD’li Senatör Lindsey Graham..
    5. İranlı tur operatörleri Diyarbakır'da
    6. Teröristin cenazesine katılmıştı! O..
    7. Merkel'den "tarımda dijitalleşme"..
    8. Trump engelledi! ABD'li isim iptal etti
    9. Arap Birliğinden "Suriye üyeliği"..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde
    12. Irkçı Johnson'dan 'U dönüşü'
    13. Büyükçekmeceli vatandaş Mevlüt Uysal'a..
    14. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
    15. Basketbol: Toplu sonuç
    16. Cani adam hakkında karar verildi!
    17. Akhisarspor-Beşiktaş maçından notlar
    18. İngiliz Prensi Philip'in kaza yaptı!..
    19. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    20. Öğrencilerden "Türkiye'de kar,..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak