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Büyükçekmeceli minikler belediye hizmet binasını gezdi

Büyükçekmece Belediyesi ilçenin minik öğrencilerine belediye hizmet binasını gezdirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
Büyükçekmeceli minikler belediye hizmet binasını gezdi

Büyükçekmece Belediyesi ilçenin minik öğrencilerine belediye hizmet binasını gezdirdi.


Mimaroba Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Kreş öğrencileri ve Mimar Sinan Halk Akademisi Çocuk Oyun Kütüphanesi öğrencileri Büyükçekmece Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye binasını gezen ve merak ettikleri sorulara yanıtlar alan minikler keyifli anlar yaşadı.


“Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak da görevimizdir”


İlçenin nereden ve nasıl yönetildiği hakkında çocukları bilgilendirmek gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Çocuklarımız diledikleri zaman belediye hizmet binamızı ziyaret edebilir. Belediyenin görevleri nelerdir, şehrimiz nasıl yönetiliyor bu konularda çocuklarımızı bilgilendirmeliyiz. Kültür merkezlerimizdeki öğrencilerimizi belediye binamızda gezdirerek sorularını merak ettiklerini yanıtladık. Aralarından mutlaka iyi bir yerel yönetimci çıkacaktır. Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak da görevimizdir.”


Belediyenin görevleri hakkında bilgilendirildiler


Belediye çalışanları minik misafirlere belediye binasını gezdirerek geleceğin yerel yöneticilerini belediyenin görevleri hakkında bilgilendirdi.


Minik yerel yöneticilerin en çok dikkatini çeken yer ise meclis toplantı salonu oldu. Heyecanla meclis koltuklarına oturan minik öğrenciler merak ettikleri tüm soruları belediye görevlilerine sordu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
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