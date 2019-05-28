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Büyükçekmeceli kadınlar 34’üncü kez Edirne’ye geliyor

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kadın ziyaretçi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün nezaretinde 29 Mayıs Çarşamba günü Edirne’ye geliyor.

28 Mayıs 2019 Salı 11:23
Büyükçekmeceli kadınlar 34’üncü kez Edirne’ye geliyor

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kadın ziyaretçi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün nezaretinde 29 Mayıs Çarşamba günü Edirne’ye geliyor.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve beraberindeki heyet Edirne’de resmi temaslarda bulunurken, Büyükçekmeceli kadınlar da camileri ve tarihi mekanları ziyaret edecek.



Tarihi ve kültürel mekanlar gezilecek


34 yıldır her Ramazan ayında bir kültür gezisi düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar on binlerce Büyükçekmeceli kadını Edirne’ye götürdü. Bu yıl 3 bin 500 kişi bir kez daha Başkan Akgün ile birlikte Edirne’ye gidiyor. Serhad kenti Edirne’nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek olan Büyükçekmeceliler, Balkan Şehitliği ziyaretinin ardından Meriç Nehri kıyısında gerçekleşecek iftar yemeğinde oruçlarını açacak. Selimiye Camisi’nde kılınacak teravih namazı sonrasında Büyükçekmece’ye dönülecek.



İlk kez 1986 yılında başladı


Edirne halkına gösterdikleri ilgili ve alakadan dolayı teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 34 yıldır süren geleneğin bundan sonrada kesintisiz devam edeceğini belirterek "Büyükçekmece halkı adına, şahsım adına öncelikle Edirnelilere şükranlarımı sunuyorum. 1986 yılında Büyükçekmeceli birkaç kadının Ramazan’da Edirne’ye gitmek istiyoruz talepleri sonucunda 34 yıl önce başlattığımız Edirne Gezisi her yıl daha artan bir taleple geleneksel hale dönüştü. Bu yıl da 3 bin 500 Büyükçekmeceli kadınımızla birlikte bir kez daha Edirne’ye gidiyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki yıllarda da Edirne ziyaretimiz sürecek. Serhad şehri Edirne halkımızın, sonra da Büyükçekmece ve tüm Türkiye’nin yaklaşmakta olan mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:23
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