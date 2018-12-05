İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece'de yapılacak Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun temel atma töreninde yaşananlara ilişkin, "Anaokulunun temel atma töreni ile ilgili olarak hayırseverle defalarca görüşülmüş olup program birlikte yapılmasına rağmen daha sonra hangi nedenle olduğunu bilmediğimiz anlaşılmaz bir tutum içine girilmiştir. Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nu 'Belediye yapıyormuş gibi göstermek' veya 'Siyasete alet etmek' gibi bir düşünce kesinlikle kabul edilemeyeceği gibi gerek eğitim gerekse şehitlerimizin adı üzerinden siyaset yapılmaması konusundaki hassasiyetimizle de asla bağdaşmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Muratçeşme Mahallesi'nde eğitim hayırseveri Mahmut Çoban ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle yaptırılacak 4 derslikli Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun temel atma töreninin, bağışçı Çoban ailesinin istediği üzerine iptal edildiği hatırlatıldı.

Eğitim hayırseverlerinin katkılarıyla yaptırılan her okulun örnek oluşturması ve hayırseverleri teşvik etmesi amacıyla kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar hayırseverler ve belediye iş birliğiyle 35 okulun milli eğitimine kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun yapımı için hayırsever Mahmut Çoban ile Büyükçekmece Belediyesi arasında yapılacak iş birliğinin hangi alanlarda olacağının protokolle imza altına alındığı, belediyenin protokole sadık kalarak görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getireceği bildirildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Anaokulunun temel atma töreni ile ilgili olarak hayırseverle defalarca görüşülmüş olup program birlikte yapılmasına rağmen daha sonra hangi nedenle olduğunu bilmediğimiz anlaşılmaz bir tutum içine girilmiştir.Özellikle de belediyemize ve belediye başkanımıza yönelik hakarete varan beyanları kabul etmemiz de mümkün değildir.Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nu 'Belediye yapıyormuş gibi göstermek' veya 'Siyasete alet etmek' gibi bir düşünce kesinlikle kabul edilemeyeceği gibi gerek eğitim gerekse şehitlerimizin adı üzerinden siyaset yapılmaması konusundaki hassasiyetimizle de asla bağdaşmamaktadır.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediyesi ve Mahmut Çoban tarafından imza altına alınan protokolün 3. ve 6. maddelerinde de belirtildiği üzere; İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde mülkiyeti Maliye hazinesine ait 154 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Aşiret Dalcı İlkokulu bahçesine bağışçı Mahmut Çoban tarafından 4 derslikli bir betonarme anaokulu binası ve eklentileri ile Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından hafriyat, saha tanzimi, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi tasdikli projesine uygun bir şekilde yapılarak/yaptırarak mülkiyeti Maliye hazinesine ait olmak üzere kullanım hakkını Milli Eğitim Bakanlığına devredecektir. İnşaatın yapı denetim (kontrollük) hizmetleri Büyükçekmece Belediye Başkanlığı teknik elemanları tarafından yürütülecektir."

Davetiyede hayırsever Mahmut Çoban'ın adının belirtildiğine işaret edilen açıklamada, "Milli değerlerimiz, şehitlerimiz ve eğitim konularındaki hassasiyetlerimizin tüm Büyükçekmece halkı tarafından çok iyi bilinmesine karşın maalesef siyasi baskılar altında yapıldığını düşündüğümüz, bizleri üzen açıklama ve haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur." ifadeleri kullanıldı.

