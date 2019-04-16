Büyükçekmece’de vatandaşlar parklara akın ediyor

Büyükçekmece’de baharın gelmesiyle birlikte ilçede bulunan tüm park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor, vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçede bulunan tüm park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştiriyor, vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın ediyor.

Başkan Akgün yeşil alanları arttırıyor

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sayesinde yeni park ve yeşil alanlar kazanmaya devam eden Büyükçekmece’nin pek çok noktasında çalışmalar yapılıyor. Bu yıl da Başkan Akgün’ün hedefi ilçeye yeni yeşil alanlar ve park alanlarının kazandırılması olurken vatandaşlar da ilçedeki yeşil alanlarda keyifli vakit geçiriyor.

2019-2023 hizmet döneminde park ve yeşil alanları arttırıcı onlarca proje hazırlanırken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen yeşil alan projeleri Büyükçekmece’nin bugünkü doğasına sahip olmasını sağladı. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Başkan Akgün ve ekibi, ilçenin doğasını korumak ve güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.