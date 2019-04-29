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Büyükçekmece’de turuncuya dönen deniz, havadan görüntülendi

Büyükçekmece’de turuncuya dönen deniz, drone ile havadan görüntülendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:26
Büyükçekmece’de turuncuya dönen deniz, havadan görüntülendi

Büyükçekmece’de turuncuya dönen deniz, drone ile havadan görüntülendi.


Büyükçekmece ve Silivri sahilinde deniz yüzeyini kaplayan turuncu renkteki madde ilginç görüntüler oluşturdu. Hafta sonu Büyükçekmece sahilinde gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Denizi kaplayan turuncu örtü havadan görüntülendi.


Yaşanan olayla ilgili Silivri Belediyesi’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:26
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