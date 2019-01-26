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Büyükçekmece'de patlama

Bir binanın alt katındaki patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:02
Büyükçekmece'de patlama

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'ndeki 4 katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada İhsan Güder ağır, Kevser Güder hafif yaralandı. Bir kişi de dumandan etkilendi. Bölgeye itfaiye, ambulans ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İGDAŞ ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemleri alırken bölgede doğal gaz kullanımının olmadığı anlaşıldı.

Patlamanın meydana geldiği katta kaçak içki imal edildiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:02
  1. Büyükçekmece
  2. kaçak içki
  3. patlama

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