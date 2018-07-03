Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Polislere saldırdılar

Büyükçekmece Tepecik Çayırlar mevkiinde 13 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde harekete geçen belediye ekipleri mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine çağırılan çevik kuvvet ekibinin uyarılarına taş ve sopalarla karşılık veren mahalle sakinlerinden çok sayıda kişi gözaltına alınırken, çıkan olaylarda 4 polis de hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece Türkoba Mahallesi Tepecik Çayırlar mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatları önce tek tek tespit etti.

Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde mahalleye gelerek, 13 kaçak yapıyı yıkmak için çalışmalara başladı. Bunun üzerine evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinleri belediye ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Konunun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis, uyarılarına taş ve sopalarla karşılık veren mahalle sakinlerine biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Çıkan arbedelerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 4 polis de atılan taşlardan dolayı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

EVİNİ YIKTIRMAMAK İÇİN KEPÇENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Gözaltı işlemlerinden sonra ise belediye ekipleri önceden belirledikleri 13 kaçak yapının yıkımına başladı. Bu esnafa evi yıkılmasın diye evinin çatısına çıkan bir vatandaş, yıkım aracının kepçesinin içerisini atladı. Polis ekiplerinin güçlükle kepçenin içerisinden aldığı vatandaş, ekipler tarafından gözaltına alındı. Bu esnada bazı mahalle sakinleri sinir krizi geçirdi.