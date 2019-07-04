Büyükçekmece’de Lise Tercih Danışmanlığı hizmeti başladı

Büyükçekmece Belediyesi eğitmenleri tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında liseye başlayacak olan öğrencilere Lise Tercih Danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Büyükçekmece Belediyesi liseye yeni başlayacak öğrencilerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında liseye başlayacak olan öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi eğitmenleri tarafından Lise Tercih Danışmanlığı hizmeti veriliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Lise Giriş Sınavı’na (LGS) katılan öğrencilere danışmanlık yapan belediye eğitmenleri, sınav sonucunda alınan puanlara göre değerlendirmeler yaparak tercih sıralaması konusunda öğrencilere destek oluyor.

“Sınav tercihi yapmak sınava hazırlanmak kadar önemlidir”

Liseye girecek tüm çocukları Lise Tercih Danışmanlığı günlerine beklediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğini son derece önemsiyoruz. Onlara daha parlak ve huzurlu bir gelecek sunmak adına çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekliyoruz. Belediyecilik hayatım boyunca her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği adına projeler üretmişimdir. Öğrenci ve velilerimizi doğru tercih yapma konusunda bilgilendirmek için ücretsiz Lise Tercih Danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Sınav tercihi yapmak sınava hazırlanmak kadar önemlidir. Umarım tün öğrencilerimiz diledikleri liseye giriş hakkı kazanabilir” dedi.

Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Lise Tercih Danışmanlığı 5 Temmuz’a kadar 09.00 - 17.00 saatleri arasında devam edecek.