0553 313 94 23

Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı yasaklandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, mahalle kahvesinde gerçekleştirdiği meclis toplantısında aldığı karar ile ilçede havai fişek kullanımını milli bayram ve uluslararası organizasyonlar dışında yasakladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı yasaklandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, mahalle kahvesinde gerçekleştirdiği meclis toplantısında aldığı karar ile ilçede havai fişek kullanımını milli bayram ve uluslararası organizasyonlar dışında yasakladı.


Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında yapıldı. Toplantıda Başkan Hasan Akgün’ün yanı sıra muhtarlar, parti meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Güzelce Mahallesi Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen toplantıda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,İstanbul ve Türkiye’de herkesin dikkatini çekecek bir karar aldıklarını belirtti.


Milli günler ve uluslararası günler hariç, tüm iş yerlerinde, sokak, cadde, çay bahçelerinde gibi yerlerde havai fişek atışını yasakladığını söyleyen Başkan Akgün, çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmanın yasaklandığını belirtti.


“Her konuştuğumuzu duysunlar ki bize ona göre fatura kessinler”


20 senedir vatandaşla beraber iç içe Meclis Toplan toplantısı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi olarak 20 yıl öncesinden beri yaz aylarında belediye meclisleri köy kahvelerinde vatandaşla iç içe, çay bahçelerinde, incir altında ve çayırda, çimende yapıyoruz.Halkla beraber yapıyoruz. Çünkü bizi halk seçti. Halktan kaçarak veya ne konuştuğumuzu duymasın diye kafamızda bu olgu hiç olmadı. Her konuştuğumuzu duysunlar ki bize ona göre fatura kessinler” ifadelerini kullandı.


“Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atışları külliyen yasaklanmıştır”


Büyükçekmece’de havai fişek kullanımının milli bayram ve uluslararası organizasyonlar dışında yasaklandığını açıklayan Akgün “İstanbul ve Türkiye’de dikkat çekecek bir karar aldık. Yaz ayı nedeniyle önüne gelen gecenin geç saatlerinde havai fişek patlatıyor. Hasta olan var, çocuk ve hamileler var. İnsanlarımızın disipline olması bakımından kararımızı biraz sert aldık.Milli günler ve uluslararası günler hariç, tüm iş yerlerinde, sokak, cadde, çay bahçelerinde neresi olursa olsun havai fişek atışını yasakladık. Bu karardan sonra eğer vatandaş havai fişek atarsa iş yerleri kapatacağız. Kapatmanın da şeklini biz biliriz. Suriyeli ve diğer misafirlerimiz de dahildir. Onlar da uyacaklar istedikleri yerde mangal ve nargile kömürü yakamazlar. Geçen sene yüzde 80 engellenmişti.Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atışları külliyen yasaklanmıştır” dedi.


“Çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmakta yasaklanmıştır”


Sokakta ve çay bahçelerinde düğün yapılmasının yasaklandığını açıklayan Başkan Akgün, “Çay bahçelerinde ve lokantalar da düğün yapmakta yasaklanmıştır. Gece sokak düğünü, Büyükçekmece’nin Tepecik bölgesinde özellikle daha çok dikkat çekiyor. Kurusıkı denilen silahlarla insanları korku ve dehşete itecek kadar yoğun silah atılması bunların tümünün yasaklanması için Belediye Meclisinden Kaymakamlık makamına sunulmak üzere oy birliği ile tavsiye kararı aldık. Belediye olarak da biz çevre kanununa göre müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.


“Büyükçekmece’de yeni yapacağımız ihale araç alımında 80 araç tasarrufunda bulunduk”


Tasarrufla ilgili kararlar alındığını söyleyen Akgün, “Tasarrufla ilgili kararlar aldık. Birbirine yakın iki müdürlüğün birleştirilmesi yetkisi bizde var. Veteriner Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü var. Veterineri, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağladık. Müdürlüklerin sayısını azaltarak yine personel ve makam tasarrufuna gittik. Büyükçekmece’de yeni yapacağımız ihale araç alımında 80 araç tasarrufunda bulunduk. Birleştirmelerle 80 tasarruf yapabiliyorum. Herkes tasarrufa yönelecektir.Ülkenin bulunduğu ekonomik şartlar çok ağırdır” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    1. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    2. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    3. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    4. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    5. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    6. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    7. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    8. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    9. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    10. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    11. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    12. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    13. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    14. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    15. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    16. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    17. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    18. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    19. Rusya'dan ABD'ye: Şoke edici olaylara..
    20. İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler..
    21. Jokey Ahmet Çelik kimdir? 93. Gazi..
    22. Galatasaraylı Diagne'den ayrılık..
    23. Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
    24. Yaz spor okulları başladı
    25. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    26. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    27. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    28. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    29. Trafo patladı: 1 yaralı
    30. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor