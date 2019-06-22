Büyükçekmece’de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın d Büyükçekmece’de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.

Büyükçekmece’de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı.

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