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Büyükçekmece’de “Füsunkar”konseri

Kültürel ve sanatsal aktivitelerini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yaptı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Büyükçekmece’de “Füsunkar”konseri

Kültürel ve sanatsal aktivitelerini sürdüren Büyükçekmece Belediyesi unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yaptı.


Kendisini sanat ve eğitime adamış İTÜ Devlet Konservatuvarı Doç. Cenk Öztürk, iki dostun bir araya geliş öyküsünü “Füsunkar” konseri ile Büyükçekmecelilere anlattı. Çiğdem Güven’in solistliğinde gerçekleştirilen konserde Cenk Öztürk şarkılara piyano ile eşlik ederek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Klasik Türk Müziği, tango, müzikaller, türküler ve günümüz popüler müziği repertuvarından oluşan “Füsunkar” konseri yoğun bir katılımla Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen konsere Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu katıldı.



“Muhteşem bir konsere tanıklık ettik”


Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan, “Kültür ve sanat aşığı Büyükçekmecelilerle birlikte yine muhteşem bir konsere tanıklık ettik. Repertuvarda yer alan müziklerin her biri çok güzeldi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettik. Konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Sanatseverlerin yoğun katılım sağladığını görmekten ötürü mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Öztürk ve Çiğdem Güven’e çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir konsere şahit olduk. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettik. Başkanımız sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi istedi. Kültür ve sanat şehri Büyükçekmece’de bu tür aktiviteler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. konser
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