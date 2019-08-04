Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası "20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin yapıldığı alanda gösteri için atılacak havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, "20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi sırasında, havai fişekler fırlatma rampasında patladı. Olayda, 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.



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