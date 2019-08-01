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Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali’nde sahne alarak Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 01:19
Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali’nde sahne alarak Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.


20’inci Uluslararası Büyükçekmece Festivali tüm dünyadan gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Amfiyi tıklım tıklım dolduran Büyükçekmeceliler Ferhat Göçer’in sahne performansı ile unutamayacakları bir akşam yaşadı. Sahnede oldukça enerjik görünen Ferhat Göçer, en sevilen şarkılarını tüm Büyükçekmece ve İstanbullular için seslendirdi. Göçer’in pek çok hayranı tüm şarkılara birlikte eşlik etti.


Konseri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de takip etti. Ferhat Göçer’i keyifle dinleyen Başkan Akgün, Göçer’in davetiyle sahneye gelerek festival alanındakilere seslendi. Ünlü sanatçıyı beğenerek dinlediğini dile getiren Akgün, Ferhat Göçer’e hediye ve çiçek takdim etti. Ardından Ferhat Göçer ve Başkan Akgün’le beraber amfi tiyatrodakileri arkalarına alarak bir özçekim yaptı.


Ferhat Göçer gibi yetişmiş, muhteşem, entelektüel bir sese sahip olduğumuz için mutluyuz’


Ferhat Göçer’i her gün dinlemek istediğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Amfi ne kadar büyükse biz o amfilere sığmayız. 10 bin kişilik proje yaptık ama dışarıda 20 bin kişi var. 5-6 binde burada. 25 bin kişiye Ferhat Göçer konseri veriyoruz. Ferhat Göçer gibi yetişmiş, muhteşem, entelektüel bir sese de sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu akşam 20’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali. 71 ülkeden bin 600 sanat elçimizi ağırlıyoruz. Kutluyorum. Allah sağlık versin. O güzel sesin bozulmasın. Uzun ömürler diliyoruz. Seçici kurul tarafından Suat Suna’yla birlikte Ferhat Göçer’e fazla alan vermişiz. Ben her gün istiyorum. Keman virtüözü Suat Suna’ya da çok teşekkür ediyoruz “ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 01:19
  1. sanat
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