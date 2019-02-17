Büyükçekmece’de boş arsaya bırakılan 60 çuval atık belediye ekiplerince kaldırıldı Büyükçekmece’de Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş arsaya bırakılan 60 çuval atık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılarak, İSTAÇ’a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.

Büyükçekmece’de Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş arsaya bırakılan 60 çuval atık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılarak, İSTAÇ’a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.

Büyükçekmece’de Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş arsaya kimliği belirsiz şahıslarca bırakılan 60 çuval sanayi atığı bulunmuştu. İçinden numune alınan atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılarak, İSTAÇ’a ait lisanslı bertaraf tesisine nakledildi.

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