Büyükçekmece’de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.
IHAAW140756-ASA/20-02-2019- Büyükçekmece’de bir binada patlama meydana geldi.20 Şubat 2019 Çarşamba 14:13
IHAAW140756-ASA/20-02-2019- Büyükçekmece’de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi.20.02.2019 14:07:56TSINNNN
YORUM YAZ