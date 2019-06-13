Büyükçekmece’de binlerce kişi aynı anda kitap okudu

Büyükçekmece Belediyesinin 2019 yılını “Okuma Yılı” ilan etmesinin ardından binlerce kitapsever Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda buluşup aynı anda kitap okudu.

Büyükçekmece Belediyesinin 2019 yılını “Okuma Yılı” ilan etmesinin ardından gerçekleştirilen etkinlikte binlerce Büyükçekmeceli aynı anda kitap okudu. Binlerce kitapseverin buluştuğu programda Büyükçekmeceliler “Kitapçı Başkan”, “Okumak hayallerimizi artırır”, “Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır” yazılı pankartları ile okumanın önemine dikkat çekti. Etkinliğin ardından Buket Uzuner, Sunay Akın, Nasuh Mahruki, Sinan Meydan ve Suat Suna kitaplarını vatandaşlar için imzaladı. Büyükçekmece Kültür Park’ta bulunan Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımıyla Tarihçi Yazar Sacide Bolcan’ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleşti. Başkan Akgün okuyan neslin önemini vurguladı. Akgün, halkın dikkatini okumaya yöneltmek istediğini söyleyerek, faaliyetlerine bu yönde ağırlık vereceklerini aktardı.

“Okuyan nesiller bizim özlemimizdir”

Okuyan neslin önemine değinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ”2019 yılını düşündük tartışma açtık ‘Okuma Yılı’ İkra Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti olan okuma yılı ilan ettik. Halkın dikkatinin okumaya çekilmesi noktasında bütün faaliyetlerimizi devam ettirmek için birçok faaliyet oluşturduk. Bunlardan bir tanesi bu akşam Kemal Sunal Amfi’sinde yaklaşık 2 bin kişi ile kitap okuyoruz. Bu söyleşiler köprübaşı okuma akşamları, okuma günleri ile tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün başında çardağın altında yıl sonuna kadar devam edecek. Okuyun ama zararlı şeyleri okumayın. Ülkemizin geleceği okuyan nesiller ile müsbet ilimler ile her türlü ilmi birleştirip ondan kendine yeni hayat, yeni çevre düzeni kuracak olan nesiller olacaktır. Okuyan nesiller bizim özlemimizdir" dedi.