0553 313 94 23

Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi her yaz tatilin olduğu gibi bu yılda okullarında başarılı olan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:48
Büyükçekmece’de başarılı öğrencilere 143 adet bisiklet dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi her yaz tatilin olduğu gibi bu yılda okullarında başarılı olan öğrencileri bisiklet ile ödüllendirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Çocuklarımızı cesaretlendirmek ve geleceğe hazırlamak bakımından okul birincisi, ikinci ve üçüncülerine güzel hediyeler sunarak onları cesaretlendiriyoruz, hayata hazırlıyoruz” diye konuştu.


Büyükçekmece Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonunda ilçedeki 48 devlet okulunda okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan 143 öğrenciye bisiklet hediye etti. Büyükçekmece Belediyesi önünce düzenlenen bisiklet takdim törenine velileri ile birlikte gelen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ödülün başarıyı özendirmek adına verildiğini belirterek öğrencileri bisikletlerini güvenli bisiklet yollarında kullanmaları konusunda da uyardı.



“Çocuklar mutlu biz daha mutluyuz”


Başkan Akgün, “Çocukların hepsi mutlu biz çok daha mutluyuz. Çocukların hepsinden gelecek senede aynı şekilde birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini almak üzere, okuldaki başarılarını yukarıya çekerek tekrar Büyükçekmece Belediyesi önündeki bu törene gelmelerini bekliyorum. Şimdiden bisikletlerini hazırlıyorum çocuklarımız özendirmek çocukların gelişmesine katkı sağlar. Çocukları başarılarından ötürü kutlamak onlara takdire layık olduklarını tavırlarla ortaya koymak hepimiz için bir görevdir. Çocukları cesaretlendirmek ve geleceğe hazırlamak bakımından bizde her sene okul birinci, ikinci, üçüncülerine bu şekilde güzel hediyeler sunarak onları cesaretlendiriyoruz, hayata hazırlıyoruz. Annelerini, kendilerini, ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    1. Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    2. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    3. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    4. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    5. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    6. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    7. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    8. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    9. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    10. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    11. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    12. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    13. Gezi için kiraladıkları araçla..
    14. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    15. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    16. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    17. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    18. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    19. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    20. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    21. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    22. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    23. Cezayir'deki bugünkü gösterilerde..
    24. Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan..
    25. Koray Günter, Hellas Verona'da
    26. KPSS 2019 ÖATB sınav giriş belgesi..
    27. Adıyamanlı kadın halterci Türkiye..
    28. Kocaeli’deki acı olay sonra emniyet..
    29. Fitch yine şaşırtmadı! 14 Türk..
    30. Filistinli vekil ABD'li Müslüman..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı