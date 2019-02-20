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Büyükçekmece’de apartmanda meydana gelen patlama kamerada

Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:16
Büyükçekmece’de apartmanda meydana gelen patlama kamerada

Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.


Büyükçekmece’de bir apartmanda iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde patlama anı ve vatandaşların panik içinde koşturması yer alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:16
  1. doğa

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