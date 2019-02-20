Büyükçekmece’de apartmanda meydana gelen patlama kamerada Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece’de bir apartmanda iddiaya göre doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde patlama anı ve vatandaşların panik içinde koşturması yer alıyor.

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