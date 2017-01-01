Büyükçekmece’de 300 milyonluk Makyol imzası

İstanbul genelinde toplam 2,5 milyar lira değerinde arazi stoğu bulunan Makyol İnşaat, Beylikdüzü ve Bahçeşehir’den sonra gelecek yıl Büyükçekme’de konut projesi geliştirecek.

Göl manzaralı arazi üzerinde 300 milyon lira değerinde bir yatırım planları olduğunu dile getiren Makyol İnşaat’ın Gayrimenkulden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Şahismailoğlu, son 4 yıl içerisinde 380 milyon lira değerinde iki konut projesi inşa ettiklerini belirterek şu mesajları verdi:

-Makyol Yaşam Beylikdüzü’nü Makyol Santral Bahçeşehir’den sonra 2019’da ilk yatırımı Büyükçekmece Gölü manzaralı 120 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yeni projemizde ayrıcalıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz.

-Orta vadede Beylikdüzü ve Esenyurt’ta yeni açılan İstanbul Havalimanı’na yakın konumdaki arazilerimiz üzerine proje geliştirmek için çalışmalarımıza başlayacağız.

-Makyol Gayrimenkul olarak 2018 yılını geçen yıla oranla yüzde 20 ciro artışı ile bitirmeyi hedefliyoruz.

-Makyol Santral nezdine peşin ödemelerde metrekaresi 4.250 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 indirim ya da 23 bin liradan başlayan peşinat fırsatı sunan bir kampanya başlattık. Makyol Yaşam’daki son 60 daire için hemen teslim imkânıyla peşin ödemelerde yüzde 10 ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ indiriminin yanı sıra, yüzde 10 ek indirim ya da ‘yüzde 0 faiz, yüzde 20 peşinat ve 36 ay vade’ imkanı sunmaya başladık.