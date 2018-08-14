Büyükçekmece kurban satış yeri 2018 | Büyükçekmece belediyesi kurban kesim yeri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Büyükçemece kurban satış yerleri nerede? Büyükçekmece'de kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

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Avcılar 2018 kurban kesim yeri | Avcılar kurban satış çadırları

BÜYÜKÇEKMECE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ

Açık Alan Çakmaklı Mah. 150 Ada 1 Parsel (Mezarlık Yanı) 212 883 55 65 Açık Alan Çakmaklı Mah. 150 Ada 1 Parsel (Mezarlık Yanı)

Dizdariye Mah. Salı Pazarı Kurulan Alan