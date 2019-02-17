Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan kimyasal atık açıklaması

Büyükçekmece göl havzasına bırakılan 60 çuval sanayi atığı ile ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaparak, ”Atık maddeden numune alınarak, kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan rutin kontrollerde fark edilen sanayi atığı ile ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı yazılı bir açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ”Büyükçekmece İlçesi Çakmaklı Mahallesi yolu üzerindeki boş araziye kimliği belirsiz şahıslarca bırakılan 60 çuval atık maddeden numune alınarak, kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır” denildi.