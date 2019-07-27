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Büyükçekmece festivalinde “Barış ve Hayat” sergisi

Sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla Büyükçekmece’de devam ediyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:46
Büyükçekmece festivalinde “Barış ve Hayat” sergisi

Sevgi, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verildiği 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla Büyükçekmece’de devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda sergilenen Sanatçı Ayhan Tomak’ın “Barış ve Hayat” isimli heykel ve tasarım çalışmaları sanatseverleri hayran bıraktı.


71 ülkeden bin 420 sanat elçisinin katıldığı kültür ve sanat festivalinde yer alan birbirinden renkli ve ilgi çekici sergiler katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Ahşap tasarımlar nefesleri kesti


Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda sergilenen Sanatçı Ayhan Tomak’ın “Barış ve Hayat” isimli heykel ve tasarım çalışmaları sanatseverleri hayran bıraktı. Uzun yıllardır ahşap heykel ve tasarım çalışmaları yapan, yurt içi ve yurt dışında açtığı onlarca sergi ile adından söz ettiren sanatçı Tomak, festivalin dikkat çeken sanatçıları arasında yer aldı. Sergi, 3 Ağustos akşamına kadar Büyükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gezilebilecek.



“Kültür ve sanat Büyükçekmece’nin akciğeridir”


Barış ve Hayat sergisinin açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Buradaki her bir çalışma büyük bir sanat eseri değeri taşıyor. Sanatçımız Ayhan Tomak’a festivalimize kazandırdığı bu güzel sergiden ötürü teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat Büyükçekmece’nin akciğeridir. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalimiz tüm dünya tarafından biliniyor. Festivalimiz sayesinde yüzlerce sergiye ev sahipliği yapıyoruz. El sanatlarından tutun fotoğraf sergisine kadar çok sayıda sergi vatandaşlarımızla buluşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Açılış töreninde Başkan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu tarafından Ayhan Tomak ile Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral’a plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:46
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