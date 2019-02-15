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Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece’ye çok sayıda ibadethane kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pınartepe Mahallesi’nde ibadete açılan Mehmet Zeki Karakoç Camii’nin açılışını hayırsever Karakoç ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Büyükçekmece bir camiye daha kavuştu

Büyükçekmece’ye çok sayıda ibadethane kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pınartepe Mahallesi’nde ibadete açılan Mehmet Zeki Karakoç Camii’nin açılışını hayırsever Karakoç ailesi ile birlikte gerçekleştirdi.


Merhum Mehmet Zeki Karakoç’un hayırsever kızları ve Büyükçekmece Belediyesi desteğiyle yapılan cami Büyükçekmeceli vatandaşların hizmetine sunuldu. Camiye adı verilen Mehmet Zeki Karakoç’un 8’inci ölüm yıldönümüne denk gelen açılış töreninde Kur-an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından cuma namazı kılındı.



"Doğru hizmetleri yaptığımız müddetçe insanlarımız mutlu olur”


Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarına göre cami ve okul yapımına devam edeceğini belirten Başkan Akgün, "Çanakkale Destanı’nın kahramanlarından onların şahsında Çanakkale’yi görüyoruz. Biri Seyit Onbaşı öbürü de Yahya Çavuş. Kahramanın ismini taşıyan iki caminin açılışını gerçekleştirdik. 18 Mart projemizi böylece iki cami ve Çanakkale Anıtı’yla tamamladık. Burada oturan beş kız kardeş sevgili Zeki ağabeyimizin kızları, yıllar boyu kapı komşuluğu yaptık. Allah gani gani rahmet eylesin. Kardeşleri Arzu Karakoç ile birlikte aile adına bir cami yaptırmaya karar verdiler. Buluştuk, çalıştık, en güzel arsamızı tahsis ettik ve gücümüzü birleştirdik. Bu güzel mescidi tesis etmeyi Allah bize nasip etti. Arzu diyor ki, bugün babamın toprağa verildiği gündü. İbadethane olmazsa olmazdır. Biz belediye imkanlarını kullandık, Arzu ve beş kız kardeşimiz de çok büyük destek verdi. Camiye Zeki amcamızın ismini biz meclis olarak verdik. Bir başka yerde örneğini görmediğiniz bir mescit ortaya çıktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Doğru hizmetleri yaptığımız müddetçe hem kendimiz mutlu oluruz hem de insanlarımız mutlu olur. Vatandaşımızın istek ve ihtiyacına göre 24 cami, 34 okul yaptık. Bunlar halkın ortak ihtiyaçlarıdır. Bu açığı devlet kapatsın diye oturup bekleyemeyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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