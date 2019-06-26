Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi başarıdan başarıya koşuyor

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Bisiklet Takımı, Atletizm Takımı ve Okçuluk Takımı sporcuları Türkiye Şampiyonası için form tutuyorlar. Hız, çabukluk ve kuvvet antrenmanları yapan sporcuları, Çanakkale’de düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılacaklar.

Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda sporla tanışıp farklı branşlara yönelen ve gösterdikleri gelişim sonrası lisanslanan gençler, kısa zamanda Türkiye Şampiyonalarında boy göstermeye başladılar.

En küçüğü 7 en büyüğü 15 yaşında olan gençlerden oluşan Atletizm, Bisiklet ve Okçuluk takımları sporcuları başarılarını çok çalışmaya borçlular. Atatürk Spor Kompleksi ve Kumburgaz sahilinde hız, çabukluk ve kuvvet antrenmanları yapan Atletizm takımı sporcuları, 11 - 12 Temmuz tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılacaklar. Şampiyonada Büyükçekmece’yi 16 sporcu temsil edecek.

Geçmiş yıllarda Türkiye Şampiyonalarında önemli dereceler elde edensporculardan oluşan Spor Akademisi Bisiklet Takımı ise iki ayrı yarışma için hazırlık yapıyor. Bisiklet Takımı sporcularının bazıları 27 Haziran’da Konya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Yol Yarışına hazırlanırken bazıları da 30 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan Salcano Arnavutköy MTB - XCO yarışı için antrenman yapıyorlar.

Türkiye’nin en iyi okçularının yetiştiği Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Okçuluk Takımı sporcuları, 4 - 7 Temmuz tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenecek olan Gençler, Kadetler, Büyükler Türkiye Şampiyonası’na katılacaklar. Türkiye Şampiyonası için son hazırlıklarını yapan gençler tam isabetli atışları ile iddialarını ortaya koyuyorlar.