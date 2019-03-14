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Büyükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmuyor

Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan barınaklarından biri olan “Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” her gün binlerce sokak hayvanının da karnını doyuruyor.

14 Mart 2019 Perşembe 15:29
Büyükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmuyor

Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan barınaklarından biri olan “Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi” her gün binlerce sokak hayvanının da karnını doyuruyor.


Büyükçekmece Belediyesi, sokakta yaşam mücadelesini hayvanlarını da unutmayarak onların günlük mama ve su ihtiyacını karşılıyor. Barınak görevlileri özellikle soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpekler için her gün rutin olarak bölgelere özel hazırlanmış yiyecek, mama ve su dağıtımı yapıyor. Sokak hayvanları için barınakta özel pişirilen yiyecekler ilçedeki belirli bölgelere dağıtılarak minik dostların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda binlerce sokak hayvanının sağlık durumuyla da yakından ilgilenen veteriner hekimler, hayvanların bakım ve tedavisini üstleniyor.


“Tüm canlılar bizim için çok değerli”


Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılarının da düzenli olarak yapıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Benim belediyecilik anlayışım insanları ve tüm canlıları mutlu etme sanatıdır. Büyükçekmece ailemize ne kadar iyi hizmet verebiliriz diye çalışmalar üretirken sokaktaki canlarımızı da unutmuyoruz. Sokak hayvanlarımızı asla aç bırakmıyoruz. Barınağımızda binlerce kedi ve köpeğin bakımını üstleniyoruz. Dışarıda yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpeklerimizi beslemeyi de ihmal etmiyoruz. Büyüçekmece’deki tüm canlılar bizim için çok değerli”dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:29
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