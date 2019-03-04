0553 313 94 23

Büyükçekmece Belediyesi iş insanlarına hizmet madalyası takdim etti

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:25
Büyükçekmece Belediyesi iş insanlarına hizmet madalyası takdim etti

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün törende Büyükçekemece’ye yatırım yapan iş insanlarına hizmet madalyası takdim etti.


Büyükçekmece Belediyesi’nin 60’ıncı yıl kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Davete aynı zamanda Büyükçekmece’ye yatırım yapan kişiler olan alanında uzman iş insanları, yatırımcılar, sporcular ve hayırseverler de katıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün meclis kararıyla Büyükçekmece’ye yatırım yapan hayırseverlere üstün hizmet madalyası ve plaket takdim etti.


Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçemece’yi Avrupa çizgisine ulaştıran hayırseverleri bugün burada buluşturduklarını ve kendilerine şükran duyduklarını belirterek projelerinden bahsetti.


Başkan Akgün, “Biz yeşili devam ettirmek üzere devam ediyoruz yolumuza. Örneğin iki tane parkımız var. Bir tanesi Cumhuriyet parkı, bir milyon iki yüz kırk bin metrekare parkın yapımına Arel Üniversitesi ile birlikte Büyükçekmece’de başladık. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde bir milyon iki yüz bin metrekare çevre düzenlemesi, sahil düzenlemesinin yüzde 70’i bitti. Bababurnu denilen Büyükçekmece’de 360 derece deniz Cumhuriyetimizin 100 yıl anısına 65 metre yüksekliğinde Cumhuriyet Anıtı var içerisinde Cumhuriyet müzesi var” şeklinde konuştu.


Dünyanın en enteresan yat limanını Büyükçekmece’de açacaklarını belirten Başkan Akgün diğer projelerini sıraladı.


Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi 70 bin metrekarede. Büyükçekmece’de İstanbul’un kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak 25 bin metrekare Cumhuriyet kültür ve sanat merkezi var. Büyükçekmece’de iş sağlayacak sanayi sağlayacak küçük sanayi sitemiz var, 2200 dükkanlı. Dünyanın en büyük film platosu inşaatını devam ettiriyoruz. Büyükçekmece’de yeni üniversite alanları kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:25
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz”
    1. Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö..
    2. CHP'li başkanın araç saltanatı
    3. Akalazya hastalığına dikkat
    4. 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü
    5. Saç ekiminde kök ve deri analizi
    6. Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun..
    7. Sahte icra müdürü gerçek icra müdürünü..
    8. Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
    9. Kedinin karla imtihanı
    10. Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu
    11. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek..
    12. FETÖ'cü firari Hakan Şükür'e büyük şok!
    13. Medipol Başakşehir ikinci yarının da..
    14. İstanbul’da muz yüklü konteynerden 185..
    15. Pursaklar, Ayhan Yılmaz’ı bağrına bastı
    16. Dava adamlığı mezara kadar
    17. Bursa merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu
    18. YÖKAK Başkanı Prof.Dr.Elmas,ALKÜ’de..
    19. "Fuarcılık Sektör Araştırması"..
    20. Doktorlar böbrek nakli ameliyatını..
    21. 25 asker hakkında yakalama kararı..
    22. Galatasaray, Rusya temsilcisi..
    23. Van’da akaryakıt kaçakçılığı
    24. ABD’de hortumda 22 kişi hayatını..
    25. Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
    26. Aydın’da drone ile ilaçlama yapıldı
    27. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    28. Terör devleti İsrail askerleri iki..
    29. Uyuşturucu tacirlerine operasyon
    30. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Kayseri..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi