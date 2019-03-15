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Büyükçekmece Belediyesi “Disleksi Dostu” oldu

Büyükçekmece Belediyesi 81 ilde gerçekleştirilen “Türkiye Disleksi Hareketi” kapsamında Türkiye’de ilk ’Disleksi Dostu Belediye Ünvanı’nı almaya hak kazandı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Büyükçekmece Belediyesi “Disleksi Dostu” oldu

Büyükçekmece Belediyesi 81 ilde gerçekleştirilen “Türkiye Disleksi Hareketi” kapsamında Türkiye’de ilk ’Disleksi Dostu Belediye Ünvanı’nı almaya hak kazandı.


Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Disleksi Özel Öğrenme Güçlü Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Disleksi Farkındalık” seminerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Kurucusu ve Özel Eğitimci Hakan Mutlu öğrenme bozuklu olan disleksi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Disleksinin belirtilerini anlatan Mutlu, hastalığın alt tipleri hakkında katılımcıları bilgilendirerek bazı uygulamalarda bulundu. Katılımcıların sağ ve sol baskın gözlerini bularak duyu çalışmaları yaptıran Mutlu, disleksi hakkında merak edilen tüm soruları yanıtladı.



Katılım belgesi takdim edildi


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü temsilen konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Umuyorum ki seminerimiz sayesinde çocuğunuzda disleksi olup olmadığı anlayabilirsiniz. Hocamız disleksinin tanımını, belirtilerini ne gibi yöntemler izlememiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattı. Türkiye’nin ilk Disleksi Dostu Belediye Ünvanı’nı almaya da hak kazandık. Hakan Mutlu hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, seminerin sonunda Hakan Mutlu’ya çiçek takdim ederek, seminere katılan vatandaşlara katılım belgelerini takdim etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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