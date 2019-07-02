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Büyükçekmece Belediyesi binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı

Bugüne kadar on binlerce Büyükçekmeceliyi meslek sahibi yapan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Edindirme Kursları mezuniyet töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:34
Büyükçekmece Belediyesi binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı

Bugüne kadar on binlerce Büyükçekmeceliyi meslek sahibi yapan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Edindirme Kursları mezuniyet töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan kursiyerler uzun soluklu bir eğitim dönemini başarıyla sonuçlandırmanın gururunu yaşadı. Meslek sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlara kapılarını açan Halk Akademisi Meslek Edindirme Kursları yeni dönemde de Büyükçekmecelilere hizmet vermeye devam edecek.



“Çalışmalarımızı sevgiyle yapıyoruz”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen mezuniyet törenine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, “1 yıl süren maratonun ardından hepiniz meslek sahibi oldunuz. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Başkanımız Dr. Hasan Akgün sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi istedi. Çalışmalarımızı sevgiyle yapıyoruz. Bu başarı bunun kanıtıdır. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tüm kursiyerleri tek tek tebrik ederek mezuniyet belgelerini takdim etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:34
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