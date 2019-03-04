0553 313 94 23

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:12
Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yılını kutladı

Büyükçekmece Belediyesi 60’ıncı yıl kutlamalarını Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleştirdi. Törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yatırım yapan iş insanlarına hizmet madalyası verdi.

 

Büyükçekmece Belediyesi’nin 60’ıncı yıl kutlamaları Bayrampaşa’da bir otelde gerçekleşti. Düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece’ye yatırım yapan iş insanları, yatırımcılar, sporcular ve hayırseverler katıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün meclis kararıyla Büyükçekmece’ye yatırım yapan hayırseverlere üstün hizmet madalyası ve plaket verdi.

 

Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçemece’yi Avrupa çizgisine ulaştıran hayırseverleri bugün burada buluşturduklarını ve kendilerine şükran duyduklarını belirterek projelerinden bahsetti.

 

Başkan Akgün, “Biz yeşili devam ettirmek üzere devam ediyoruz yolumuza. Örneğin iki tane parkımız var. Bir tanesi Cumhuriyet Parkı, bir milyon iki yüz kırk bin metrekare parkın yapımına Arel Üniversitesi ile birlikte Büyükçekmece’de başladık. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde bir milyon iki yüz bin metrekare çevre düzenlemesi, sahil düzenlemesinin yüzde 70’i bitti. Bababurnu denilen Büyükçekmece’de 360 derece deniz Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına 65 metre yüksekliğinde Cumhuriyet Anıtı var içerisinde Cumhuriyet müzesi var” şeklinde konuştu.

 

Dünyanın en enteresan yat limanını Büyükçekmece’de açacaklarını belirten Başkan Akgün diğer projelerini sıraladı.

 

Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de Türkiye’nin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi 70 bin metrekarede. Büyükçekmece’de İstanbul’un kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak 25 bin metrekare Cumhuriyet kültür ve sanat merkezi var. Büyükçekmece’de iş sağlayacak sanayi sağlayacak küçük sanayi sitemiz var, 2 bin 200 dükkanlı. Dünyanın en büyük film platosu inşaatını devam ettiriyoruz. Büyükçekmece’de yeni üniversite alanları kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:12
  1. İstanbul
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    1. FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    2. Piyasa, güne artı rezervle başladı
    3. Mesut Üner,“ Çatalca’da köklü..
    4. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16..
    5. Borsa, haftaya nasıl başladı?
    6. (Özel)Okul müdiresi ile yardımcısını..
    7. Engelli Meryem, evde aldığı eğitimle..
    8. Hatay’a rakip oldu
    9. Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli
    10. Soylu: Yeni yazılım PKK’ya adım..
    11. Altın haftaya nasıl başladı?
    12. Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö..
    13. CHP'li başkanın araç saltanatı
    14. Akalazya hastalığına dikkat
    15. 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü
    16. Saç ekiminde kök ve deri analizi
    17. Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun..
    18. Sahte icra müdürü gerçek icra müdürünü..
    19. Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
    20. Kedinin karla imtihanı
    21. Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu
    22. Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı..
    23. FETÖ'cü firari Hakan Şükür'e büyük şok!
    24. Medipol Başakşehir ikinci yarının da..
    25. İstanbul’da muz yüklü konteynerden 185..
    26. Pursaklar, Ayhan Yılmaz’ı bağrına bastı
    27. Dava adamlığı mezara kadar
    28. Bursa merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu
    29. YÖKAK Başkanı Prof.Dr.Elmas,ALKÜ’de..
    30. Rekabet Kurumu tarafından "Fuarcılık..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi