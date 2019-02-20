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Büyükçekmece Belediyesi, 60. yaşını kutladı

Büyüçekmece Belediyesi’nin , ilçe belediyesi olmasının 60.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
Büyükçekmece Belediyesi, 60. yaşını kutladı

Büyüçekmece Belediyesi’nin , ilçe belediyesi olmasının 60. yıl dönümünü düzenlenen programla kutlandı. Programdadünden bugüne ilçede görev yapmış kaymakamlara, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından, üstün hizmet madalyası ve berat verildi.


Büyükçekmece Belediyesi, ilçe belediyesi olmasının 60. yıl dönümünü TÜYAP ‘ta bir otelde düzenlenen programla kutladı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul eski Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece’nin eski belediye başkanları, eski kaymakamları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program Büyükçekmece’nin ilçe belediyesi olduğu günden bugüne gelinen çalışmaların anlatıldığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Ardından salonda ilçede yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Başkan Akgün,konuşmasının ardından ilçede görev yapan eski kaymakamlara üstün hizmet madalyası ve berat takdiminde bulundu. Eski belediye başkanları ve meclis üyeleri de başkan Akgün’ün elinden madalyalarını ve beratlarını aldı.


“Yatay yapılaşma ile bugünkü şehirleşmeye örnek olmuşlardır”


Büyükçekmece’nin 1958’den itibaren belde belediyesi olmasına karar verildiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “ Ankara’nın İstanbul’un gecekondu şehri olduğu zamanlarda imar plan yetkileri belediye meclislerine bırakılıyor. Böylece şehircilik hamlesi başlıyor, Büyükçekmece’de bu şehircilik hamlesi ile ismini duyurmaya başlıyor. Büyükçekmece’de görevli olan rahmetli ve bugün yaşayanların yatay yapılaşma örneği takdir edilmesi gerekiyor. Yatay yapılaşma ile bugünkü şehirleşmeye örnek olmuşlardır. Bazılarının beğenmediği belde belediye başkanlarımız bugünkülerden çok daha güzel imar planları yaparak kendi beldelerini korudular.Etraftaki ilçelerin yapılaşması ile bizim belde ilçelerimizin yapılaşmasına bakmanız yeterlidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:10
  1. sergi
  2. resim sergisi

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