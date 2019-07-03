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Büyükçekmece Belediyesi 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Büyükçekmece Belediyesi 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul Toplantısı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Büyükçekmece Belediyesi 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Büyükçekmece Belediyesi 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul Toplantısı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.


7 bin 861 fotoğraf yarışmaya katıldı


Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) onaylı yarışmaya 46 ülkeden bin 35 fotoğraf sanatçısı 7 bin 861 fotoğraf ile yarışmaya katıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında bu yıl “Renkli Serbest, Siyah - Beyaz Serbest ve Okumak” kategorileri olmak üzere üç farklı tema seçildi.


Büyükçekmece Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFST) işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın jüri üyeleri ise Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın, Fotoğraf Sanatçısı Burak Şenbak, Büyükçekmece Belediyesi Başkanlık Sanat Danışmanı Prof. Güler Ertan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Oktay Çolak, IAAP Makedonya Başkanı Vladimir Jovanovski, EFIAP Sırbistan’dan Goran Kojadinovic oldu.Büyükçekmece Belediyesi “Güler Ertan” 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Yarışması kategorilerinde ilk üç sırayı paylaşan fotoğrafçılar şu isimlerden oluştu;


Renkli Serbest kategorisinde 1’inci FIAP Altın Madalya / Suvajıt Mukherjee (Hindistan), 2’nci FIAP Gümüş Madalya / Babak Mehrafshar (İran) 3’üncü FIAP Bronz Madalya / Andi Abdul Halil (Endonezya)


Siyah - Beyaz Serbest kategorisinde 1’inci FIAP Altın Madalya / Melih Karakaya (Türkiye), 2’nciFIAP Gümüş Madalya / Çağrı İşbilir (Türkiye), 3’üncüFIAP Bronz Madalya / Hardijanto Budiman (Endonezya)


Okumak kategorisinde 1’inci FIAP Altın Madalya / İlhan Kılınç (Türkiye), 2’nciFIAP Gümüş Madalya / Mohamad Ebrahimi (İran) 3’üncü FIAP Bronz Madalya / Hilal Tanyeri

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. fotoğraf
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