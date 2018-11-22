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AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı kim? Muhammet Alpaslan mı oldu? Muhammet Alpaslan kimdir?

Yıldız Seferinoğlu AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Yıldız Seferinoğlu oldu. Yıldız Seferinoğlu kimdir? Yıldız Seferinoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Yıldız Seferinoğlu biyografisi

22 Kasım 2018 Perşembe 16:04
AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı kim? Muhammet Alpaslan mı oldu? Muhammet Alpaslan kimdir?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya devam ederken, vatandaşlar ise belli olan belediye başkan adaylarını merak ediyor. Muhammet Alpaslan AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli olurken, AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Muhammet Alpaslan oldu. Muhammet Alpaslan kimdir? Muhammet Alpaslan nereli ve kaç yaşında? İşte Muhammet Alpaslan biyografisi

Muhammed Alpaslan kimdir?

1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alpaslan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Büyükçekmece'de ikamet eden Alpaslan bölgesinde çocukluk yaşlardan itibaren sürdürdüğü siyasette aktif olarak bir çok görev alarak çalışmalarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Kültür İşleri Protokol Sunuculuğu ve Emek Group Telekominikasyon ve Treyler A.Ş. İcra Kuruluğu Üyelikleri görevlerini sürdüren Muhammet Alpaslan, ayrıca bir çok sivil toplum kuruluşuna hizmet etmektedir.

2014 Büyükçekmece yerel seçim sonuçları

CHPadayı Hasan Akgün % 47.6

AK Parti adayı Celal Babayiğit % 44.9

MHP adayı Yaşar Derin % 3.7

24 Haziran 2018 Büyükçekmece seçim sonuçları

AK Parti % 38,5

CHP % 33.1

İYİ Parti 10,2

HDP % 8.9

MHP % 7.7

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:04
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