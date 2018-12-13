Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba ihbarı
Boşaltılan adliye binasında yapılan inceleme sonucu, ihbarın asılsız olduğu belirlendi13 Aralık 2018 Perşembe 17:50
İSTANBUL (AA) - Bomba ihbarı yapılan Büyükçekmece Adliyesi'ndeki incelemede, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Yapılan ihbar üzerine Büyükçekmece Adliyesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, buradaki görevliler ve vatandaşları dışarı çıkardı.
Polis ekiplerince binada yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı.
YORUM YAZ