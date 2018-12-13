Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba ihbarı

İSTANBUL (AA) - Bomba ihbarı yapılan Büyükçekmece Adliyesi'ndeki incelemede, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yapılan ihbar üzerine Büyükçekmece Adliyesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, buradaki görevliler ve vatandaşları dışarı çıkardı.

Polis ekiplerince binada yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı.