0553 313 94 23

Büyükbaş kurban fiyatları 2018

2018 Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde son dakika olarak kurban fiyatları belli oldu. Kurban fiyatları, kurban fiyatları ne kadar, kurban fiyatları belli oldu mu?, Diyanet kurban fiyatları 2018, kurban fiyatları il il belli oldu mu?, En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?, En düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? Soruları merak konusu olmaya devam ediyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:35
Büyükbaş kurban fiyatları 2018

2018 Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde son dakika olarak kurban fiyatları belli oldu. Kurban fiyatları, kurban fiyatları ne kadar, kurban fiyatları belli oldu mu?, Diyanet kurban fiyatları 2018, kurban fiyatları il il belli oldu mu?, En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?, En düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? Soruları merak konusu olmaya devam ediyor.

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların bu merakı giderildi. 2018 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban fiyatları belli oldu. Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş 2018 kurbanlık fiyatları küçükbaş hayvanın kurbanlık fiyatı ortalama 1,000 TL olurken büyükbaşın kurbanın fiyatı ortalama 7000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Uzmanlar 2018 kurbanlık fiyatlarındaki bu artan döviz kuru nedeniyle maliyeti yükselen yem ve yakıt fiyatlarının olduğunu dile getirmekte.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:35
  1. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
  2. büyükbaş kurbanlık fiyatları 2018
  3. kurbanlık fiyatları 2018
  4. kurbanlık canlı hayvan kilo fiyatları
  5. kurbanlık koyun fiyatları 2018
  6. adak kurbanlık fiyatları
  7. canlı hayvan kilo fiyatı 2018
  8. canlı kg fiyatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
    1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    8. "Bunu yapanları bulun!"
    9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...