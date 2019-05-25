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Büyükbaş hayvanların nehirden tehlikeli geçişi

Muş’un Yeşilce Mahallesinde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan vatandaşlar, Karasu Nehrinin karşısında bulunan merada hayvanlarını otlatmak için her gün 2 kez nehri kullanmak zorunda kalıyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
Büyükbaş hayvanların nehirden tehlikeli geçişi

Muş’un Yeşilce Mahallesinde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan vatandaşlar, Karasu Nehrinin karşısında bulunan merada hayvanlarını otlatmak için her gün 2 kez nehri kullanmak zorunda kalıyor.


Kısa süre önce köy statüsünden mahalle statüsüne geçirilen Yeşilce Mahallesinde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvanlarını Karasu Nehrinden karşıya geçirmek için nehri kullanıyor. Sabah saatlerinde çobanlar tarafından Karasu Nehrinden zorlukla karşıya geçirilen hayvanlar, merada otlatılmaya başlıyor. Mahallenin yaklaşık 180 büyükbaş hayvanın olduğunu belirten mahalle muhtarı Mustafa İrfan Subaşı, meralarının büyük ölçüde nehrin karşı tarafında olduğu için çobanlar tarafından sabah akşam olmak üzere hayvanları günde 2 defa karasu nehrinden geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi.


Hayvanların mecburen nehirden geçirildiğini kaydeden muhtar Subaşı, “Hayvanlarımız yaz aylarında nehrin diğer tarafında kalan meralık alana geçebilmesi için mecburen o yolu kullanıyorlar. O yolu kullanırken de nehrin içinde bulunan taşlara bazı hayvanlar takılıyor. Bir iki defa telef olan hayvanlarımız oldu. Yaklaşık olarak 180 büyükbaş hayvanımız var. Mecburen nehri kullanıyorlar. Hayvanlarımız sabah suyun diğer tarafına geçiyor, akşam güneşin batmasıyla dönüyorlar. O dönüş yolunda bazı hayvanlarımızın ayakları kırılıyor. Hayvanların geçişi için bu taraftan da yol açılmasını istiyoruz. Meralar suyun diğer tarafında kalıyor. Diğer tarafa geçiş yapmamız için köprü yapılmış fakat köprü bulunan istikamete biraz uzak vatandaşların ekili tarlaları olduğu için mecburen nehri kullanıyoruz.” dedi.


Çoban Ekrem Yılmaz ise meraların nehrin karşı tarafında olması nedeniyle hayvanları orada otlatmak için Karasu Nehrinden karşıya geçirdiklerini ifade ederek, “Köprü çok uzak ve köprünün bulunduğu yerde vatandaşa ait ekili alanlar var. Oradan geçirdiğim zaman hayvanlar ekili alanlara zarar verecektir. Mecburen sudan geçiriyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
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