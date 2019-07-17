Büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması yapıldı.

Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması yapıldı.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı çalışma kapsamında büyükbaş hayvanlar hastalık taramasından geçirilirken, çiftçiler ise bilgilendirildi. Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çiftçilerden gelen hastalık ihbarlarını değerlendirdiklerini belirterek, “İlçeye bağlı köy ve mezralarda hastalık taraması yapmaktayız. En son Beşatlı, Akçalı ve Köprücük köylerinde özellikle büyükbaş hayvanlarda ekiplerimiz tarafından genel hastalık taraması yapıldı ve hayvan sahipleri bilgilendiriliyor” dedi.

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