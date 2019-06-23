Büyükbaş hayvan yüklü kamyon takla attı, 5 inek telef oldu Erzurum’da büyükbaş hayvan taşıyan kamyon takla attı.

Erzurum’da büyükbaş hayvan taşıyan kamyon takla attı. Kazada kamyondaki 5 inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 12.00 sıralarında Erzurum-Tekman yolu Palandöken Dağı istikametinde meydana geldi. 07 EYN 94 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yolun hemen yanındaki çukura düşerek takla attı. Kamyon sürücüsünün ağır yaralandığı kazada araçtaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yoldan geçen vatandaşlar olayı 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde telef olan hayvanlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri görevlendirildi.

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